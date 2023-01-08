В Китае сотни владельцев Tesla протестовали из-за неожиданного снижения цен

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Сотни владельцев Tesla собрались в автосалонах и дистрибьюторских центрах автопроизводителя в Китае на выходных, требуя скидок и кредитов после внезапного снижения цен: они утверждают, что переплатили за купленные ранее электромобили.

Об этом пишет Reuters.

Так, в субботу около 200 покупателей Tesla Model Y и Model 3 собрались в центре Tesla в Шанхае, чтобы выразить протест против решения автопроизводителя снизить цены второй раз за три месяца.

"Они сказали, что считали, что цены, которые Tesla установила на свои автомобили в конце прошлого года, не будут снижены так резко.

Запланированное окончание срока действия государственной субсидии в конце 2022 года также заставило многих завершить свои покупки до конца года", - пишет агентство.

Reuters также сообщило о протестах в центрах доставки и магазинах Tesla и в других китайских городах, от Чэнду до Шэньчжэня.

Накануне, в пятницу, Tesla снизила цены на 13-24%.

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Аналитики говорят, что этот шаг Tesla, вероятно, увеличит ее продажи, которые упали в декабре, и заставит других производителей электромобилей также снизить цены в условиях падения спроса на крупнейшем в мире рынке авто с аккумуляторными батареями.

"Это может быть нормальной деловой практикой, но это не то, как должно вести себя ответственное предприятие", - сказал один из покупателей, протестовавший в субботу в центре доставки компании в пригороде Шанхая Миньян.

Он и другие владельцы электромобилей заявили, что разочарованы резким снижением цен и отсутствием объяснений со стороны Tesla для недавних покупателей.

При этом полиция способствовала встрече между сотрудниками Tesla и покупателями, на которой протестующие передали список требований, включая извинения и компенсацию или другие кредиты.

По словам одного из протестующих, сотрудники Tesla согласились ответить до вторника.

reuters

На одном видео, которое, как подтвердило агентство Reuters, было снято в магазине Tesla в Чэнду, толпа скандирует: "Верните деньги".

Tesla не планирует выплачивать компенсацию покупателям, принявшим заказы до последнего снижения цен, сообщил агентству Reuters в субботу представитель Tesla China.

Он не ответил на просьбу прокомментировать протесты.

Экономическая правда