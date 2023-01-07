Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня в 2022 году – ООН

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Резкий рост стоимости большинства продовольственных товаров в прошлом году из-за сбоев, вызванных вторжением РФ в Украину, вызвали беспокойство относительно дефицита и подняли средний индекс цен до самого высокого уровня за всю историю.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает международные цены на продовольственные товары, наиболее продаваемые в мире, в среднем составил 143,7 пункта в 2022 году.

Это на 14,3% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем с начала записей в 1990 году.

Подчеркивается, что цены на продукты питания резко выросли после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года из-за опасений сбоев в торговле в Черном море.

"С тех пор цены несколько снизились, частично благодаря каналу экспорта зерна из Украины, который поддерживает ООН, и перспективам улучшения поставок в странах-производителях", - пишет Reuters.

При этом в декабре эталонный индекс упал девятый месяц подряд до 132,4 пункта по сравнению с пересмотренным значением 135 пунктов за ноябрь.

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На снижение индекса в декабре повлияло падение мировых цен на растительные масла, а также некоторые снижения цен на зерновые и мясо.

В то же время снижение индекса было смягчено небольшим ростом цен на сахар и молочные продукты.

"Более спокойные цены на продовольственные товары приветствуются после двух очень нестабильных лет", - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро.

Тем не менее, за весь 2022 год четыре из пяти продовольственных субиндексов ФАО - зерновые, мясо, молочные продукты и масла - достигли рекордных максимумов, тогда как пятый - сахар - был на 10-летнем максимуме.

Индекс цен на зерновые ФАО в 2022 году вырос на 17,9% из-за таких факторов, как значительные перебои на рынках, рост цен на энергоносители и производственные ресурсы, неблагоприятные погодные условия и сохранение высокого мирового спроса на продовольствие, резюмировали в ФАО.

Экономическая правда