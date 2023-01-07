В Беларуси легализовали цифровое пиратство

В Беларуси фактически узаконили цифровое пиратство: новый закон допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их иностранных правообладателей.

Об этом пишет российская служба DW со ссылкой на обнародованный 6 января на Национальном правовом интернет-портале РБ закон.

Так, закон легализует ввоз в Беларусь товаров без разрешения их иностранных правообладателей - причем из любых, а не только так называемых "недружественных".

Белорусские власти принятие такого решения объяснили "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшением критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров".

В статье об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и "аудиовизуальных произведениях" говорится, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение.

В случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Согласно закону, подписанному самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 января, для того, чтобы импорт товаров без санкции правообладателя не считался преступлением, достаточно его включения в перечень "существенно важных" для внутреннего рынка.

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6 января в Беларуси также обнародовали закон об изъятии имущества иностранцев за "недружественные действия", который позволяет властям Беларуси изымать деньги, ценные бумаги и имущественные права иностранных граждан и компаний.

Экономическая правда