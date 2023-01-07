Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group

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Основатель и глава совета директоров конгломерата Alibaba Group Джек Ма откажется от контроля над китайским финтех-гигантом Ant Group (дочерняя компания Alibaba).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Финтех-компания анонсировала соответствующие изменения в составе акционеров и распределении голосующих прав.

Сейчас в совете директоров компании половину составляют независимые директора (четверо), но компания планирует увеличить их количество до пяти, в результате они получат в совете большинство.

В Ant Group заявили, что изменения нужны для дальнейшей оптимизации корпоративного управления и "согласования интересов акционеров при голосовании с их экономическими интересами".

Главный результат - изменение порядка реализации прав голоса основных акционеров Ant Group: от Джека Ма - до 10 человек, которые реализуют свои права самостоятельно, включая основателя компании, представителя руководства и сотрудников.

"Теперь ни один акционер не сможет определять решения общего собрания Ant Group и назначать большинство членов совета директоров, а следовательно, и контролировать Ant Group", - пояснила компания. Там добавили, что изменения не затрагивают экономических интересов акционеров и не повлияют на финансовые результаты ее работы.

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Reuters напоминает, что изменения в корпоративном управлении Ant Group начались после того, как дебют компании на фондовой бирже был сорван два года назад.

"IPO Ant на 37 миллиардов долларов, которое было бы крупнейшим в мире, было отменено в последнюю минуту в ноябре 2020 года - через несколько дней после того, как Ма публично раскритиковал регуляторов в своем выступлении: это привело к вынужденной реструктуризации фирмы и спекуляциям, что китайскому миллиардеру придется уступить контроль.

Хотя некоторые аналитики заявили, что отказ от контроля может расчистить путь компании к возрождению своего IPO, изменения, объявленные группой в субботу, однако, скорее всего, приведут к дальнейшей задержке из-за правил листинга", - объясняет агентство.

Внутренний рынок А-акций Китая требует, чтобы компании ждали три года после смены контроля, чтобы пройти процедуру листинга. На шанхайском рынке STAR, подобном Nasdaq, этот срок составляет два года, а в Гонконге - один год.

Ма ранее владел более чем 50% прав голоса в Ant, но изменения будут означать, что его доля упадет до 6,2%, согласно расчетам Reuters.

Ма владеет лишь 10% акций Ant, дочерней компании гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding, но осуществляет контроль над компанией через связанные структуры.

Инвесткомпания Ма Hangzhou Yunbo имела контроль над двумя другими организациями, которые владеют совокупной долей 50,5% акций Ant.

Уступка контроля со стороны Ма происходит в то время, когда Ant приближается к завершению своей двухлетней реструктуризации, обусловленной регуляторными нормами, и китайские власти готовы наложить на фирму штраф в размере более 1 миллиарда долларов, писало Reuters в ноябре.

"Ожидаемый штраф является частью широкомасштабного и беспрецедентного наступления Пекина на технологических титанов страны за последние два года, что привело к снижению их стоимости на сотни миллиардов долларов и сокращению доходов и прибылей.

Но в последние месяцы китайские власти смягчили свой тон в отношении технологических репрессий на фоне усилий, направленных на поддержку экономики, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19", - добавляет агентство.

"Поскольку китайская экономика находится в очень лихорадочном состоянии, правительство стремится продемонстрировать свою приверженность росту, а технологический и частный секторы являются ключевыми для этого, как мы знаем", - сказал глава инвестиционной консалтинговой компании BDA China Дункан Кларк.

"По крайней мере, китайские инвесторы могут теперь иметь определенный график выхода после длительного периода неопределенности", - сказал Кларк, который также является автором книги об Alibaba и Ma.

Ant управляет популярным в Китае мобильным платежным приложением Alipay, крупнейшим в мире, которое насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

Ant, чей бизнес также охватывает потребительское кредитование и страховые продукты, заявил, что Ма и девять других его основных акционеров согласились больше не действовать совместно при осуществлении права голоса, и будут голосовать только независимо.

В апреле 2021 года агентство Reuters писало, что Ant изучает варианты для Ма, одного из самых успешных и влиятельных бизнесменов Китая, продать свою долю в Ant и отказаться от контроля.

В июле прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что Ма может уступить контроль, передав часть своих прав голоса должностным лицам Ant, в том числе генеральному директору Эрику Цзину.

"Уход Джека Ма из Ant, компании, которую он основал, показывает решимость китайских властей уменьшить влияние крупных частных инвесторов. Эта тенденция продолжит эрозию наиболее производительных частей китайской экономики.

Несмотря на официальные комментарии, Ant представляла небольшой риск для финансовой системы и была эффективной в организации кредитования малого бизнеса, одного из главных двигателей экономического роста", - заявил управляющий директор Orient Capital Research в Гонконге Эндрю Колльер.

Тем временем Джека Ма, который исчез с глаз общественности после того, как в октябре 2020 года раскритиковал китайское правительство и финансовых регуляторов, заметили в столице Таиланда Бангкоке, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ма заметили на фото в Instagram обладателя звезды "Мишлен", шеф-повара Супиньи Джунсути, который 6 января подписал совместное с миллиардером фото: "Для нас большая честь приветствовать вас и вашу семью в ресторане Jay Fai".

фото: instagram шеф-повара ресторана Jay Fai в Бангкоке

Некоторые местные СМИ также сообщили, что Ма был в ресторане вместе с председателем правления крупнейшей агропромышленной группы Таиланда Charoen Pokphand Group Супакитом Чеараванонтом.

Местные издания также написали, что Ма посетил боксерский матч на стадионе в Бангкоке, где он позировал для фото с чемпионом Таиланда по боксу Сомбатом Банчамеком.

Напомним:

В ноябре 2022 года сообщалось, что основатель компании Alibaba Джек Ма покинул Китай и проживает в Японии.

FT писало, что миллиардер покинул страну на фоне давления властей на технологические компании.

Два года назад на конференции в Шанхае Ма раскритиковал правительство Китая за регуляторные меры. После этого он начал редко появлялся на публике.

Анонимные источники издания рассказали, что последние полгода бизнесмен и его семья живут в центре Токио.

Экономическая правда