Квартальная прибыль Samsung упала на 70% из-за снижения спроса на микросхемы

Операционная прибыль Samsung Electronics снизилась почти на 70% в четвертом квартале до восьмилетнего минимума на фоне снижения спроса на полупроводники и электронные продукты.

Об этом пишет Financial Times.

Падение прибыли связано с ослаблением мировой экономики, которое привело к снижению цен на чипы и падению спроса на них.

Так, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, смартфонов и телевизоров заявил, что снижение спроса на его микросхемы и их падение в цене оказались большими, чем ожидалось.

Интерес потребителей к телефонам Samsung также снизился. "Продажи смартфонов и выручка снизились из-за слабого спроса, вызванного длительными макроэкономическими проблемами", - говорится в сообщении компании.

По данным корпорации, ее операционная прибыль упала на 69% до 4,3 трлн вон ($3,4 млрд) за последние три месяца с 13,87 трлн вон годом ранее.

"Это стало худшим падением прибыли с третьего квартала 2014 года и не дотянуло до оценки Refinitiv в 5,9 трлн вон", - добавляет FT.

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Продажи, вероятно, снизились на 9 процентов до 70 трлн вон.

Производители чипов памяти, включая Micron Technology, Kioxia Holdings и SK Hynix, сокращают свои капитальные затраты, чтобы приспособиться к избыточному предложению, поскольку более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни сдерживают глобальный спрос на технологии после двухлетнего бума во время пандемии коронавируса, добавляет газета.

Продажи микросхем в Южной Корее в декабре упали почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом - это пятое подряд ежемесячное падение и обратная тенденция с тех пор, как производители нарастили выпуск до рекордных уровней.

При этом Samsung не рассматривает возможность сокращения производства и начал производство в июле на своей новой фабрике микросхем в Пхенгтеке, одном из крупнейших в мире полупроводниковых производств.

По данным eBest Investment & Securities, компания увеличила выпуск памяти примерно на 10 процентов в четвертом квартале.

Экономическая правда