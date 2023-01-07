"Укрэнерго" прогнозирует увеличение потребления электричества из-за погоды, области получили лимиты

Утром 7 января потребление электроэнергии в Украине ниже, чем 6 января, даже при существенном снижении температуры. Но в течение дня прогнозируется рост уровня потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном снижении температуры.

Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления", - говорится в сообщении.

Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме областям доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений, пояснили в "Укрэнерго".

Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются.

"В течение последних трех месяцев энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные.

ВИДЕО ДНЯ

Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. Аварийно-восстановительные работы продолжаются постоянно. Просим о выдержке и понимании", - резюмировали в компании.

Экономическая правда