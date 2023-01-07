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Правительство увеличило размер компенсации по программе "муниципальная няня" до 6700 гривен

Суббота, 7 января 2023, 10:50 - Алексей Павлыш

Кабинет министров увеличил размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" - с 2272 грн до 6700 грн - и изменил отдельные условия предоставления услуги.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В соответствующем постановлении правительства, в частности, говорится, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

"Правительство также приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Таким образом, семья на возмещение услуги няни сможет ежемесячно получать 6 700 гривен вместо 2 272 гривен", - пояснили в Минсоцполитики.

Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".

Минсоцполитики отмечает, что в течение января 2023 года родители, опекуны ребенка в возрасте до трех лет, которые получают возмещение стоимости услуги "муниципальная няня", должны подтвердить свое право на такое возмещение.

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