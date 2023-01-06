Украина получила все выделенные ОАЭ 2,5 тысячи генераторов

Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине вторую партию в 1300 генераторов в рамках программы гуманитарной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Кманда Фонда уже встретила груз и направляет генераторы в пострадавшие от российской агрессии регионы.

Оборудование будет передана объектам критической и социальной инфраструктуры – школам, детским садам, медицинским учреждениям, пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

В декабре ОАЭ предоставили Украине первые 1200 генераторов, которые направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры Херсонской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Киевской областей.

Общая программа гуманитарной поддержки Украины от ОАЭ составила 100 млн дол.