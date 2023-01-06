Украина в 2022 году получила триллион гривен помощи от партнеров

Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

"Около 1 трлн грн мы получили от наших международных партнеров", – сказал глава Кабмина.

Из них 410 млрд. грн. предоставили США, 390 млрд. грн. предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.

Еще 88 млрд грн было получено от МВФ, 60 млрд грн – от Всемирного банка и 17 млрд грн – от Японии. Также поступали другие суммы многих других партнеров.

"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", – добавил Шмигаль.

Экономическая правда

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