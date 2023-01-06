Приватбанк запускает льготные кредиты для бизнеса на покупку генераторов и старлинков

ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес-клиенты банка могут по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и скорым принятием решения по финансированию.

Для предпринимателей доступны кредиты от 20 до 300 тысяч гривен с авансом всего 10% и погашением долга равными частями в течение года. По одному кредитному договору клиенты имеют возможность приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка – от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Заявку на "кредит для бесперебойности работы" можно подать на сайте банка.

Экономическая правда