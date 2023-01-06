Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк запускает льготные кредиты для бизнеса на покупку генераторов и старлинков

Пятница, 6 января 2023, 14:13 - Анастасия Жарикова

ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес-клиенты банка могут по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и скорым принятием решения по финансированию.

Для предпринимателей доступны кредиты от 20 до 300 тысяч гривен с авансом всего 10% и погашением долга равными частями в течение года. По одному кредитному договору клиенты имеют возможность приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка – от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Заявку на "кредит для бесперебойности работы" можно подать на сайте банка.

Экономическая правда

банки Приватбанк кредит бизнес
Материалы по теме
Курс валют на 5 января: доллар и евро подорожали в кассах банков 5 января 2023, 13:28
Курс валют на 4 января: доллар и евро дорожают на "черном рынке" 4 января 2023, 13:18
Курс валют на 30 декабря: гривна продолжает слабеть против доллара и евро 30 декабря 2022, 11:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте