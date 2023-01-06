"Нафтогаз" претерпел более 3 миллионов кибератак в 2022 году
Пятница, 6 января 2023, 12:21 -
В течение 2022 года на инфраструктуру "Нафтогаза" было осуществлено более 3 миллионов кибератак.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
За 2022 год киберцентр Нафтогаза обнаружил и заблокировал более трех миллионов различных атак на сетевую инфраструктуру Группы", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что это в 12 раз больше, чем в 2021 году.
Киберспециалисты компании в общей сложности распознали более 250 техник, которыми злоумышленники пытались атаковать наши объекты.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что с начала великой войны количество кибератак на объекты энергетической инфраструктуры Украины увеличилось на треть – до более чем 1,2 миллиона по сравнению с 0,9 миллиона кибератак со всего 2021 года.
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