"Нафтогаз" претерпел более 3 миллионов кибератак в 2022 году

В течение 2022 года на инфраструктуру "Нафтогаза" было осуществлено более 3 миллионов кибератак.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

За 2022 год киберцентр Нафтогаза обнаружил и заблокировал более трех миллионов различных атак на сетевую инфраструктуру Группы", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это в 12 раз больше, чем в 2021 году.

Киберспециалисты компании в общей сложности распознали более 250 техник, которыми злоумышленники пытались атаковать наши объекты.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что с начала великой войны количество кибератак на объекты энергетической инфраструктуры Украины увеличилось на треть – до более чем 1,2 миллиона по сравнению с 0,9 миллиона кибератак со всего 2021 года.