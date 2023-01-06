Нефть в пятницу несколько выросла в цене, однако неделя завершится значительным падением

Цены на нефть в пятницу повысились на вторую сессию, но остаются на пути к большим недельным потерям, поскольку на рынке продолжается обеспокоенность спросом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как изменились цены

Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале поднялась на 0,8% до 74,22 доллара за баррель в 7:10 утра в Лондоне.

Мартовские цены на Brent выросли на 0,7% до 79,22 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Отмечается, что фьючерсы West Texas Intermediate поднялись свыше 74 долларов за баррель, сократив недельное падение примерно до 7%.

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Саудовская Аравия снизила цены на сырую нефть, продаваемую в Азию и Европу в феврале, сигнализируя о беспокойстве относительно ближайшей перспективы.

Китай борется со всплеском случаев коронавирус после отмены ограничений, хотя мобильность будет расти с приближением новогодних праздников по лунному календарю.

"Самые широкие финансовые рынки начали 2023 год в мрачном настроении по поводу глобальной экономики, и нефть оказалась в нем", — сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Она добавила, что охота за выгодным предложением помогает повысить цены.

Неудачное начало года усугублялось нехваткой ликвидности, из-за чего фьючерсы на нефть подвержены резким колебаниям цен.

На этой неделе Международный валютный фонд предупредил, что треть мировой экономики может войти в рецессию в 2023 году, тогда как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что процентные ставки в США остаются недостаточно ограничительными.

Инвесторы наблюдают за данными о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы позже в пятницу, и подскажут дальнейшее усиление монетарной политики.

Согласно правительственным данным, на прошлой неделе экспорт сырой и нефтепродуктов США вырос на 1,33 миллиона баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти выросли на 1,69 миллиона баррелей, а запасы бензина упали.

Экономическая правда