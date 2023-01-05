Укртрансгаз завершил реконструкцию одного из подземных хранилищ газа

Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" завершил масштабную реконструкцию центрального блока скважин на одном из ПХГ.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Проведенные работы позволили увеличить ресурс работы оборудования, автоматизировать все производственные процессы и сэкономить энергоносители при дальнейшем обслуживании и работе центрального блока, – говорится в сообщении.

Первый этап реконструкции на этом ПХГ был проведен в 2015-2016 годах. Тогда на объекте заменили 24 газосепаратора и модернизировали процесс очистки газа.

В 2021-м начался второй этап работ, который удалось успешно завершить в конце 2022 года, несмотря на близость боевых действий к подземному газохранилищу.

На ПХГ установили новое сепарационное оборудование, установку подключения скважин, ряд других объектов сбора и подготовки газа, заменили центральный блок подключения, запорную арматуру и все трубопроводы объекта новыми, провели благоустройство площадки.

В результате это позволило увеличить ресурс работы блока, автоматизировать все производственные процессы, минимизировать риск аварийных ситуаций благодаря постоянному автоматическому замеру показателей работы скважин, ускорить изменение режима отбора-закачки, уменьшить расход газа при обслуживании центрального блока и оптимизировать энергопотребление админзданий.

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Экономическая правда