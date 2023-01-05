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Зерновая инициатива: из портов вышли еще 6 судов с продовольствием, в очереди – более 100

Четверг, 5 января 2023, 14:52 - Анастасия Жарикова

В рамках работы "зерновой инициативы" из портов Больших Одессы вышли еще 6 судов из 355 тыс тонн агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме этого, в портах на 13 судов загружают еще 282 тыс тонн продовольствия. Также порты готовятся принять 6 судов, двигающихся по "зерновому коридору".

В Мининфраструктуры добавили, что в Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 102 судна. Российская сторона продолжает тормозить инспекции под любыми предлогами, ограничивая экспорт украинской агропродукции на мировые рынки.

Всего в рамках функционирования инициативы с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 626 судов, экспортировавших 16,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Экономическая правда

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