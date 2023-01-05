Курс валют на 5 января: доллар и евро подорожали в кассах банков

В четверг, 5 января, наличная гривна на "черном рынке" практически не изменилась в цене по отношению к доллару и евро, курсы в банках немного выросли.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,56 - 40,81 грн, а в среду, 4 декабря, колебался на уровне 40,5 - 40,8 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,52 - 42,76 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,4 – 42,8 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,2 – 40,8 грн (курс на 4 января – 40,2 – 40,75 грн);

Евро – 42,05 – 42,75 грн (курс на 4 января – 42,0 – 42,7 грн).

ВИДЕО ДНЯ

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,35 – 40,85 грн;

Райффайзен – 40,3 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.