Российские войска в очередной раз попали в объект ДТЭК

В среду, 4 января, россияне в очередной раз обстреляли один из энергетических объектов компании ДТЭК Энерго, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обстрелы существенно повредили оборудование предприятия. После окончания атаки энергетики сразу приступили к ликвидации последствий и восстановлению оборудования.

В компании подчеркнули, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в отдаленном режиме.

"В сентябре – январе энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 24 раза. 26 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также погибли и ранены среди работников подрядных организаций и спасателей", – резюмировали в ДТЭК.

Напоминаем:

В результате атаки врага в ночь с 1 на 2 января в Киеве повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе начались аварийные отключения электроэнергии.