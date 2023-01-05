Приобретенные для УЗ рельсы во Франции оказались вдвое дороже купленных ранее у "Метинвеста"

Филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця" в середине декабря заключил соглашение с французским производителем Saarstahl Rail на приобретение рельсов на 37,6 миллионов евро или 1,45 млрд грн. Цена французских рельсов вдвое превышает цену на рельсы от Метинвеста-СМЦ Ахметова, приобретенных годом накануне.

Об этом сообщается в системе Prozorro, пишут "Наші гроші".

Согласно деталям соглашения, приобретено 19 тысяч тонн традиционных для УЗ рельсов Р-65 с закаленной поверхностью качения длиной 25 метров, а не 50 как в Европе.

Цена составляет 1980 евро за тонну или 76 392 гривны. В ней учтена поставка на условиях DAP к станции Мостиска Львовской области. Тягу из Польши в Украину оплачивает покупатель – Укрзализныця.

Рельсы от французского производителя, принадлежащего принадлежащей немецкой металлургической группе Saarstahl, вышли вдвое дороже рельсов Метинвеста-СМЦ Рината Ахметова.

Эта компания была монопольным поставщиком рельсов для "Укрзализныци" и производила их на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками.

Осенью 2021 года "Укрзализныця" заказывала рельсы у "Метинвеста" по 33 780 грн./т, или 1065 евро. В 2019 году – по цене 26550 грн./т, или 1002 евро по курсу. Еще годом ранее – по 29 001 грн/т, или 938 евро по курсу.

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Издание отмечает, что мировые котировки стали с 2018 года выросли вдвое, однако не так отражались на цене рельсов от "Метинвеста".

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Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" впервые подписало прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.