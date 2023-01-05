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Россияне повредили энергообъект на востоке, погода – распределительные сети в центральном регионе – Укрэнерго

Четверг, 5 января 2023, 11:09 - Анастасия Жарикова

На 11:00 четверга, 5 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры и активации промышленности и бизнеса, также из-за погодных условий повреждены ряд распределительных сетей центрального региона

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Регулятор для обеспечения баланса в энергосистеме довел до всех областей лимиты потребления на время с 8:00 до 23:00. Их превышение приведет к применению аварийных ограничений.

Также отмечается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Однако из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады облэнерго возобновляют питание на этих объектах.

"Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", – добавили в Укрэнерго.

Потребителей призывали разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

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Укрэнерго электроэнергия
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