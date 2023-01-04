Бизнес, покупающий электроэнергию в ЕС, обеспечат бесперебойным электроснабжением

Кабинет Министров на заседании во вторник, 3 января, разрешил предприятиям, импортирующим электроэнергию из стран ЕС, получать непрерывное питание, то есть не зависеть от графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Правительство приняло разработанное Минэнерго постановление "Об утверждении Положения об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов в условиях правового режима военного положения в Украине", которое предусматривает внедрение дополнительных гарантий для участников рынка электроэнергии, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

В Кабмине объяснили, что импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, возникшего в результате систематических российских обстрелов энергообъектов, начиная с октября.

"На сегодняшний день согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

В то же время, цены на рынке "на сутки вперед" в странах ЕС существенно выше цены в Украине. Поэтому для привлечения импорта электроэнергии необходимо создание дополнительных стимулов, в частности – гарантирование промышленным предприятиям непрерывного электроснабжения при заключении соответствующих договоров", – говорится в сообщении.

Учитывая это, постановление на период до 30 апреля предусматривает дополнительные гарантии защиты от плановых ограничений электроснабжения тех небытовых потребителей, объекты которых будут потреблять импортируемую электроэнергию согласно соответствующим договорам.

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Графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.

"Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", – уверены в правительстве.

Экономическая правда