Все разделы
Укр / Рус

В "Дії" снова можно подтвердить собственность недвижимости: услуга не работала с начала войны

Среда, 4 января 2023, 16:41 - Анастасия Жарикова

На портале "Дія" опять стала доступной информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве напомнили, что с началом полномасштабного вторжения России госреестры были исключены из соображений безопасности. В настоящее время услугу на портал вернули.

Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более 1 миллиона украинцев получают ее ежегодно.

В справке содержится информация из 4 основных реестров недвижимости:

  • государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • реестра прав собственности на недвижимое имущество;
  • государственного реестра ипотек;
  • единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Стоимость услуги составляет 30 грн. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.

Дія
Материалы по теме
Программа єОселя: за два дня в приложении "Дія" подали 1700 заявок на кредиты 23 декабря 2022, 19:47
В приложении "Дія" заработал прием заявок на программу "єОселя" 21 декабря 2022, 16:21
В "Дію" добавили две новые услуги для ВПЛ 13 декабря 2022, 12:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте