В "Дії" снова можно подтвердить собственность недвижимости: услуга не работала с начала войны
Среда, 4 января 2023, 16:41 -
На портале "Дія" опять стала доступной информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В ведомстве напомнили, что с началом полномасштабного вторжения России госреестры были исключены из соображений безопасности. В настоящее время услугу на портал вернули.
Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более 1 миллиона украинцев получают ее ежегодно.
В справке содержится информация из 4 основных реестров недвижимости:
- государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- реестра прав собственности на недвижимое имущество;
- государственного реестра ипотек;
- единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.
Стоимость услуги составляет 30 грн. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.