Рынок недвижимости упал почти в три раза за три квартала 2022 года

За 9 месяцев 2022 года нотариусы заверили в 2,7 раза меньше договоров по купле-продаже недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – количество сделок снизилось с 598 тысяч до 224 тысяч.

Об этом говорится в данных Опендатабота.

"Ситуация несколько улучшилась в третьем квартале, однако 2022 год все еще остается провальным для рынка недвижимости", - отмечают аналитики.

Опендатабот

Подавляющее большинство из 224 тысяч сделок касается купли-продажи квартир и жилых домов (28%) и земельных участков или паев (38%).

Для сравнения: в 2021 году доля договоров купли-продажи квартир и жилых домов составляла 36%, а земельных участков и паев — 31% от общего количества заверенных сделок.

Покупки квартир и жилых домов в 2022 году упали почти в 3,5 раза – с 218 тысяч до 63 тысяч сделок. Провальным оказался ІІ квартал 2022 года – с апреля по май было заключено всего 9,4 тысяч договоров.

Опендатабот

Однако ситуация с куплей-продажей земельных участков и паев лучше: количество сделок за 2022 год сократилось только вдвое.

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"Если за три квартала прошлого года было удостоверено 183 тысячи договоров, то в этом году только 85 тысяч. В наиболее провальном для рынка недвижимости втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч", – говорится в исследовании.

Опендатабот

Что касается нотариусов, то стабильно неизменной остается лишь доля договоров, удостоверенных частными нотариусами – 94% от общего количества сделок.