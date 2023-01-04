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Потребление электроэнергии растет из-за двух факторов, области получили лимиты

Среда, 4 января 2023, 14:57 - Анастасия Жарикова

На 12:00 среды, 4 января, потребление электроэнергии в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины были доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Превышение этих лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

В прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих военных разрешений", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты после 11 ракетных и 14 беспилотных атак для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Укрэнерго электроэнергия
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Экономическая правда
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