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Курс валют на 4 января: доллар и евро дорожают на "черном рынке"

Среда, 4 января 2023, 13:18 - Анастасия Жарикова

В среду, 4 января, наличная гривня ослабла по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курсы в банках несколько уменьшились.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,60 – 40,76 грн, а во вторник, 28 декабря, колебался на уровне 40,4 – 40,7 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,45 - 42,76 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 42,2 – 42,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,2 – 40,75 грн (курс на 3 января – 40,2 – 40,8 грн);
  • Евро – 42,0 – 42,7 грн (курс на 3 января – 42,0 – 42,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;
  • Ощадбанк – 40,15 – 40,85 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
  • Райффайзен – 40,2 – 40,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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