Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году просел на 63%: какие марки покупали украинцы
В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тысячи новых авто – этот показатель стал минимальным с начала века.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".
"По отношению к 2021 году, рынок новых авто сократился на 63% - достигнув самого низкого уровня с начала века", - отмечают в Ассоциации.
Первое место рейтинга марок по итогам года на рынке новых легковых авто заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом году). Самым популярным авто стал кроссовер TOYOTA RAV-4
На втором месте – Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% – до 3975 шт. На третьем – Skoda, продажи которой упали на 54% до 2829 автомобилей
Четвертое место украинцы предоставили Hyundai, приобретя 2285 авто этой марки (-52%), на пятом месте Volkswagen - 2274 авто (-45%).
Также в ТОП-10 рынка 2022 года попали:
- BMW – 1726 шт. (-41%);
- Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%);
- Mitsubishi – 1655 шт. (-61%);
- Chery – 1631 шт. (-65%);
- Kia – 1167 шт. (-87%).
В рейтинг самых популярных новых авто 2022 года в первую десятку вошли только кроссоверы и внедорожник:
- TOYOTA RAV-4 – 2525 шт.;
- RENAULT Duster – 2431 шт.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 1239 шт.;
- SKODA Kodiaq – 1151 шт.;
- HYUNDAI Tucson – 837 шт.;
- MITSUBISHI Outlander – 792 шт.;
- CHERY Tiggo 4 – 712 шт.;
- BMW X5 – 655 шт.;
- SKODA Karoq – 629 шт.;
- KIA Sportage – 623 шт.