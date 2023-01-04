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Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году просел на 63%: какие марки покупали украинцы

Среда, 4 января 2023, 11:32 - Анастасия Жарикова

В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тысячи новых авто – этот показатель стал минимальным с начала века.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

"По отношению к 2021 году, рынок новых авто сократился на 63% - достигнув самого низкого уровня с начала века", - отмечают в Ассоциации.

Первое место рейтинга марок по итогам года на рынке новых легковых авто заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом году). Самым популярным авто стал кроссовер TOYOTA RAV-4

На втором месте – Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% – до 3975 шт. На третьем – Skoda, продажи которой упали на 54% до 2829 автомобилей

Четвертое место украинцы предоставили Hyundai, приобретя 2285 авто этой марки (-52%), на пятом месте Volkswagen - 2274 авто (-45%).

Также в ТОП-10 рынка 2022 года попали:

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  • BMW – 1726 шт. (-41%);
  • Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%);
  • Mitsubishi – 1655 шт. (-61%);
  • Chery – 1631 шт. (-65%);
  • Kia – 1167 шт. (-87%).

В рейтинг самых популярных новых авто 2022 года в первую десятку вошли только кроссоверы и внедорожник:

  • TOYOTA RAV-4 – 2525 шт.;
  • RENAULT Duster – 2431 шт.;
  • TOYOTA Land Cruiser Prado – 1239 шт.;
  • SKODA Kodiaq – 1151 шт.;
  • HYUNDAI Tucson – 837 шт.;
  • MITSUBISHI Outlander – 792 шт.;
  • CHERY Tiggo 4 – 712 шт.;
  • BMW X5 – 655 шт.;
  • SKODA Karoq – 629 шт.;
  • KIA Sportage – 623 шт.

авто Укравтопром автомобили
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