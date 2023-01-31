Восточные страны ЕС просят блок помочь из-за избытка зерна из Украины

Восточные страны Евросоюза попросили блок о мерах поддержки из-за переизбытка зерна из Украины, которое вытесняет местных производителей.

Об этом сообщает Bloomberg по итогам встречи министров сельского хозяйства блока.

Группа из шести восточноевропейских стран, в частности - Польша, просит о мерах для уменьшения избытка предложения зерна, ведь украинское зерно конкурирует с производителями на рынках соседних стран, и таким образом сокращает спрос на местную продукцию.

Страны просят о компенсации своим фермерам и о введении изолированных транзитных путей, чтобы украинское зерно и другие продукты могли сразу попадать в третьи страны и не вызывать перебоев в ЕС.

"Я проинформировал министров о проблемах, с которыми сталкиваются фермеры в соседних странах с импортом украинского зерна, которое должно было быть отправлено в Западную Европу и Африку", - заявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. "Часть зерна остается в соседних странах, что вызывает проблемы для местных фермеров, которые не могут продать собственное зерно".

Экспорт кукурузы из Украины в Польшу с января по ноябрь прошлого года вырос до 1,6 млн тонн, что более чем на 25 000% больше, чем за соответствующий период 2021 года, отмечается в документе со встречи. Экспорт в Венгрию подскочил до более 900 тысяч тонн с 5 тысяч тонн, а в Болгарию - до 16, 7 тысячи тонн с 361 тонны.

"Мы готовы и в дальнейшем помогать Украине, пути назад нет", - сказал Ковальчик. "Но мы хотим, чтобы к решению этой проблемы был привлечен весь ЕС".