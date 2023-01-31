Компании не уплатили налогов на 400 миллионов: БЭБ проверяет связь с семьей зятя Тимошенко

Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких компаний в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн и проверяет причастность к схеме члена семьи зятя нардепки Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, источники ЭП в правоохранительных органах.

Компании, которые БЭБ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, были победителями государственных закупок в течение 2022 года и поставляли продукты питания для государственных структур.

"Также, БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады", - отмечает пресс-служба ведомства. Хотя БЭБ не называет лицо, по данным источников ЭП речь идет об отце зятя нардепа Юлии Тимошенко - Леониде Чечеткине.

По данным следствия, поставщики, которые зарегистрированы и работают, в частности, в Одесской области, покупали продукты питания за наличные. Такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учете как закупка от других предприятий, в частности таких, которые имеют признаки фиктивности. Такая схема, дала возможность уклониться от уплаты налогов в бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.

Отмечается, что детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактической работы фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначено 5 судебных экспертиз для подтверждения размера убытков.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК - умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах.