Американская DFC мобилизует $250 млн на кредиты для малого бизнеса в Украине: обещает еще $1 млрд инвестиций

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) мобилизует 250 миллионов долларов на развитие украинского малого бизнеса – средства будут переведены банкам для кредитования предпринимателей.

Об этом объявил исполнительный директор DFC Скотт Нейтан на мероприятии с премьер-министром Денисом Шмыгалем, Послом США в Украине Бриджит Бринк в Американской торгово-промышленной палате.

Также корпорация временно делегирует команду из Вашингтона в Украину для помощи в поиске заемщиков и инвестировании в технологический сектор и здравоохранение.

Нейтан отметил, что частный сектор в Украине демонтирует устойчивость и способствует привлечению инвестиций в развитие Украины.

"Сегодня я в Киеве, потому что мы стремимся начать инвестировать уже сейчас, чтобы помочь украинскому бизнесу продолжать развиваться, несмотря на исключительно сложные обстоятельства. Я убежден, что средства DFC позволят мобилизовать более 1 млрд долл. частного капитала для поддержки экономики Украины. Корпорация нацелена на реализацию высококачественных проектов по самым высоким стандартам в ближайшие месяцы и годы в Украине", – отметил директор Корпорации.

После мероприятия Американская корпорация по финансированию международного развития провела круглый стол с руководителями украинских банков. Они обсудили вызовы, с которыми банкам приходится сталкиваться в текущих условиях и как средства DFC могут поддержать малый бизнес, обеспечивать рабочие места и способствовать развитию экономики.

Также Нейтан встретился с представителями энергетического сектора, с которыми обсудил вопросы возобновления бесперебойной работы сети и возобновления экономической активности.

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Экономическая правда