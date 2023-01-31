В прошлом году украинцы провели через ПриватБанк международных переводов на более $9 миллиардов

В 2022 году 4,5 млн украинцев через сервисы ПриватБанка осуществили более 28 млн международных денежных переводов из-за рубежа. Общая сумма переводов за прошлый год выросла до 9,3 млрд долл США.

Об этом сообщили в пресс-службе госбанка.

При этом, по словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, за прошлый год количество осуществленных через ПриватБанк международных переводов выросло на 16%, а общая сумма - на 7% до 9,3 млрд долл США.

"В условиях войны международные переводы в Украине стали все больше диджитальными. В 2022 году почти 97% клиентов ПриватБанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы - банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр", - говорится в сообщении.

По данным статистики ПриватБанка, в прошлом году по количеству международных переводов с Украиной лидерами являются Италия (3 млн), Израиль (2,2 млн), Литва (1,8 млн), Великобритания (1,2 млн) и США (1 млн).

А в число крупнейших "стран-доноров" по суммам денежных переводов по итогам 2022 года вошли США ($1,1 млрд), Великобритания ($885 млн), Израиль ($775 млн), Литва ($489 млн), Германия ($420 млн) и Италия ($418 млн).

Экономическая правда