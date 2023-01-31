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Для некоторых украинских продуктов открылись рынки Сербии и Канады

Вторник, 31 января 2023, 15:50 - Анастасия Жарикова

Канада и Сербия открыли свои рынки для некоторых украинских товаров – пчелопакетов и топленых жиров.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Служба и Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA) согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта из Украины в Канаду пчелопакетов.

"Указанный сертификат позволяет украинским производителям экспортировать в Канаду не только пчелиных маток, но и живых пчел", – пояснили в Госпродпотребслужбе.

Также новые возможности появились у украинских производителей побочных продуктов животного происхождения, аккредитованных на экспорт своей продукции в ЕС.

В частности, с Министерством сельского, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Республики Сербия были согласованы следующие формы сертификатов здоровья:

  • для экспорта топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, предназначенных для использования в качестве кормового материала, для ввоза или транзита через Республику Сербия;
  • для экспорта топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, предназначенных для использования вне кормовой цепи, для ввоза или транзита через Республику Сербия.

Экономическая правда

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