Фонд национального благосостояния Норвегии в прошлом году зафиксировал рекордные $164 миллиарда убытков

Фонд национального благосостояния Норвегии - один из крупнейших мировых инвесторов, зафиксировал рекордный убыток в 1,64 трлн крон (164,4 млрд долларов США) за 2022 год, поскольку акции и облигации пострадали от войны в Украине и инфляции.

Об этом пишет Reuters.

Предыдущий самый большой убыток фонда составил 633 миллиарда крон в 2008 году.

"Это завершает рекордную серию для фонда, когда годовые доходы превышали один триллион крон в каждом из трех лет с 2019 по 2021 год, что вместе составило более четырех триллионов крон", - пишет агентство.

"Мы инвестируем в 9 000 компаний в 70 странах мира. Нам просто некуда спрятаться", - заявил на пресс-конференции исполнительный директор фонда Николай Танген.

Наибольшие потери на фондовом рынке понесла доля фонда в компании Amazon, которая снизилась в цене на 56 миллиардов крон, за ней следуют акции владельца Facebook Meta Platforms - на 52 миллиарда крон, и Tesla - на 47 миллиардов.

Однако, несмотря на рекордные убытки, стоимость фонда в целом выросла на 89 миллиардов крон или $8,9 миллиардов в годовом измерении, частично благодаря слабой норвежской валюте и рекордному притоку денежных средств в размере 1,1 триллиона крон.

Приток средств в 2022 году почти втрое превысил предыдущий рекорд в 386 миллиардов крон, установленный в 2008 году.

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Фонд инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти. Как крупный экспортер нефти и крупнейший поставщик газа в Европе после падения российских газовых потоков, Норвегия получила выгоду от высоких цен на энергоносители из-за войны в Украине.

"Мы должны очень хорошо осознавать тот факт, что этот приток произошел на трагическом фоне в Европе", - сказал Танген.

"Но это отдельный математический факт, что когда цены на нефть и газ выше, правительство (Норвегии) получает больше доходов и больше поступлений в фонд", - добавил он.

Фонд владеет в среднем 1,3% всех акций, котирующихся на бирже. Он также инвестирует в облигации, недвижимость, которая не котируется на бирже, и про.кты по возобновляемой энергетике.

Руководитель фонда сказал, что инфляция будет продолжать вызывать беспокойство.

"Инфляция остается фактором риска и, в частности, связана с тем, что произойдет, когда Китай действительно начнет увеличивать потребление, поскольку это может привести к глобальному росту цен на многие товары и услуги.

И, конечно, у нас есть еще геополитические горячие точки", - резюмировал Танген.

Экономическая правда