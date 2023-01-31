На Житомирской таможне разоблачили схему с автомобилями скорой помощи на 20 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, которая заключалась в незаконном ввозе в Украину автомобилей скорой помощи на более 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные "скорые" без уплаты установленных таможенных платежей.

Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад", - говорится в сообщении.

Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение 1 года.

По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортера, объясняют в СБУ.

"Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их бесплатного пребывания в Украине.

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Установлено, что чиновники проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе на Житомирщине. За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке.

Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой", - отметили в ведомстве.

Так, на основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе СБУ и ГБР более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, переданы на нужды ВСУ.

Экономическая правда