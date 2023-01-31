ВВП Еврозоны в последний квартал 2022 года несколько вырос: прогноз падения не оправдался

Экономика Еврозоны достигла роста в последний квартал 2022 года, сумев избежать рецессии, несмотря на рост цен на энергоносители, падение доверия и рост процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Евростата, ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% в четвертом квартале, превзойдя ожидания опроса Reuters по падению на 0,1%.

Годом ранее рост составил 1,9%, что несколько превысило ожидаемые 1,8%.

Среди крупнейших стран еврозоны Германия и Италия зафиксировали негативные темпы роста за квартал, Франция и Испания, наоборот, добавил Евростат на основе предварительной оценки.

Война России против Украины ударила по еврозоне, учитывая сильную зависимость некоторых членов дешевых энергоносителей.

Повышение цен на нефть и газ привело к уменьшению сбережений и сдерживанию инвестиций, в то же время, заставив Европейский центральный банк пойти на беспрецедентное повышение ставок, чтобы остановить инфляцию.

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В то же время, как отмечает агентство, экономика также продемонстрировала определенную неожиданную устойчивость – подобно пандемии COVID-19, когда рост превзошел ожидания, поскольку предприятия скорее приспособились к изменившимся обстоятельствам, чем предполагали политики.

Последние цифры, такие как важный индикатор доверия или последние данные PMI, свидетельствуют о том, что падение, возможно, уже достигло дна, и идет медленное восстановление, чему способствовала обильная государственная поддержка и мягкая зима, которая ограничила расходы на энергию.

Однако общая картина, тем не менее, остается слабой, с мизерным прогнозом роста на 2023 год из-за значительного падения реальных доходов и роста процентных ставок.

ЕЦБ повысил ставки на 2,5 процентных пункта до 2% с июля, чтобы обуздать инфляцию, и рынки ожидают повышения еще на 1,5 процентных пункта к середине года, что приведет к самому высокому уровню депозитной ставки с начала века.

Такой стремительный рост тормозит банковское кредитование, являющееся ключевым источником кредитования для бизнеса, и доступ к кредитам уже испытал наибольшее падение в прошлом квартале со времен долгового кризиса в 2011 году.

Экономическая правда