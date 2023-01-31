Бельгия навсегда отключит уже второй ядерный реактор

Во вторник вечером в Бельгии ядерный реактор Тианж 2, второй по величине из трех реакторов Тианж, будет окончательно остановлен после 40 лет работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Таким образом уже второй ядерный реактор в стране будет остановлен.

В соответствии с бельгийским законом 2003 года о постепенном отказе от ядерной энергетики, Тианж 2 будет отключен от сети, несмотря на призывы политиков со всего политического спектра и общественных объединений остановить закрытие ядерных реакторов.

"После того, как в сентябре был остановлен Дул 3, завтра будет остановлен Тианж 2. Вместе они производили почти столько же электроэнергии, сколько солнце и ветер вместе взятые. Трагично. Сохранение как можно большего количества атомных электростанций открытыми как можно дольше должно быть абсолютным приоритетом", - написал в понедельник консервативный политик Барт де Вевер в своем Twitter.

Пять ядерных реакторов останутся работать в Бельгии после закрытия Тианж 2. Дул 1 и 2 должны быть закрыты в 2025 году.

Дул 3 закрылся в сентябре прошлого года, что заставило граждан и некоммерческие организации подать в суд на государство, ядерного оператора Engie и оператора системы передачи Elia из-за беспокойства о безопасности энергоснабжения в условиях стремительного роста цен на энергоносители и накануне тяжелой зимы из-за войны России в Украине.

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Дул 4 и Тианж 3 тоже планировали закрыть в 2025 году, однако правительство решило перенести закрытие на 10 лет.

Европейская правда