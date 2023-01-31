В Европе установили первые хабы сбора техники для украинцев
Вторник, 31 января 2023, 13:03 -
В европейских городах заработали первые 11 хабов сбора техники для пострадавших от войны украинцев в рамках инициативы Laptops for Ukraine.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.
Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы:
- Париж
- Триер
- Гранада
- Ойпен
- Антверпен
- Брюссель
- Карловы Вары
- Прага
- Любляна
- Таллинн
- Орадя.
Подробнее о проекте на портале - https://laptopsforukraine.com
При этом Минцифра привлечена к координации передачи техники в соответствии с запросами других государственных учреждений.
Экономическая правда
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