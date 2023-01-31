В Европе установили первые хабы сбора техники для украинцев

В европейских городах заработали первые 11 хабов сбора техники для пострадавших от войны украинцев в рамках инициативы Laptops for Ukraine.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы:

Париж

Триер

Гранада

Ойпен

Антверпен

Брюссель

Карловы Вары

Прага

Любляна

Таллинн

Орадя.

Подробнее о проекте на портале - https://laptopsforukraine.com

При этом Минцифра привлечена к координации передачи техники в соответствии с запросами других государственных учреждений.

Экономическая правда