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В Европе установили первые хабы сбора техники для украинцев

Вторник, 31 января 2023, 13:03 - Алексей Павлыш

В европейских городах заработали первые 11 хабов сбора техники для пострадавших от войны украинцев в рамках инициативы Laptops for Ukraine.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

 

Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы:

  • Париж
  • Триер
  • Гранада
  • Ойпен
  • Антверпен
  • Брюссель
  • Карловы Вары
  • Прага
  • Любляна
  • Таллинн
  • Орадя.

Подробнее о проекте на портале - https://laptopsforukraine.com

При этом Минцифра привлечена к координации передачи техники в соответствии с запросами других государственных учреждений.

Экономическая правда

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