Кабмин упростил условия для автобусного сообщения на прифронтовых территориях

Кабмин разрешил перевозчикам по своему усмотрению сокращать маршрут, если они пересекают линию фронта, и выбирать пункт назначения, к которому они готовы следовать с пассажирами.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Ранее для этого нужно было проводить новые конкурсы для перевозчиков, что значительно усложняло процесс запуска автобусов на прифронтовых территориях.

"Мы упростили эти правила по нескольким причинам - люди имеют право передвигаться по стране, вместо сидеть в транспортной изоляции. Перевозчики имеют право работать, вместо воевать с бюрократией.

Это решение точно поможет сохранить отрасль. Наша команда его наработала вместе с местными властями ныне частично оккупированных областей и перевозчиками, которые даже в таких сложных условиях готовы выйти в рейс", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, изменения в Постановление №176 были нужны, чтобы перевозчики легально могли сократить несколько сотен маршрутов и не идти на новые конкурсы.

"Эти нововведения касаются только тех маршрутов, которые на бумаге частично проходят по временно оккупированным территориям. И эти изменения будут действовать только на период военного положения", - пояснил Кубраков.

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Сейчас из-за боевых действий в Украине насчитываются сотни маршрутов, которые не могут быть полностью выполнены перевозчиками, добавили в МИУ.

При этом старая система предусматривала обязательное проведение конкурса и усложняла процесс запуска автобусов. В случае самовольного сокращения маршрута ранее перевозчик мог получить штраф.

Экономическая правда