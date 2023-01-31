Samsung не планирует в этом году сокращать инвестиции в чипы

Южнокорейская Samsung Electronics заявила, что не планирует сокращать инвестиции в чипы в этом году, даже несмотря на то, что слабая мировая экономика обрекает отрасль на худший спад за последнее десятилетие.

Об этом пишет Reuters.

"Эти заявления противоречат более широкой отраслевой тенденции к сокращению расходов и объемов производства, усиливая беспокойство, что крупнейший в мире производитель микросхем памяти намерен использовать свои запасы и более высокую норму прибыли, чтобы завоевать долю рынка у меньших конкурентов", - пишет агентство.

"Возможно, Samsung рассматривает это время как хорошую возможность увеличить долю рынка, что должно помочь ей в долгосрочной перспективе, за счет SK Hynix и Micron", - говорит аналитик Чхве Ю-джун из Shinhan Securities.

Руководитель отдела исследований Hyundai Motor Securities Грег Ро считает, что рыночная доля Samsung Electronics может достичь верхнего предела 40% для микросхем DRAM и 30% для микросхем флэш-памяти NAND во втором полугодии, с 43% и 32% соответственно.

Вместо того, чтобы сокращать инвестиции в ответ на замедление спроса и падение цен, Samsung заявила, что будет ограничивать краткосрочное производство органически, путем технического обслуживания линий, настройки оборудования и перехода на передовые процессы производства чипов. Компания также заявила, что увеличит долю капитальных инвестиций, направляемых на исследования и разработки.

Во вторник цены на акции Samsung и SK Hynix Inc упали на 3% и 2,2% соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

Samsung заявила, что капитальные расходы в 2023 году будут такими же, как и в 2022 году, в отличие от SK Hynix и Micron Technology Inc, которые заявили, что сократят инвестиции.

В сфере контрактного производства микросхем конкурент - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - также объявил о сокращении расходов.

Читайте также: Отец чипов: как основатель TSMC вывел Тайвань на технологическую карту мира

Экономическая правда