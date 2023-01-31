Курс валют на 31 января: наличные доллар и евро дешевеют

Во вторник, 31 января, наличная гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", также подешевел доллар в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,22 – 40,37 грн, а в понедельник, 30 января, колебался на уровне 40,31 – 40,41 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,35 - 43,59 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 43,3 – 43,68 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,05 – 40,5 грн (курс на 30 января – 40,15 – 40,6 грн грн);

Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 30 января – 43,0 – 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;

Ощадбанк – 40,2 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,1 – 40,6 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.