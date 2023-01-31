Курс валют на 31 января: наличные доллар и евро дешевеют
Вторник, 31 января 2023, 12:07 -
Во вторник, 31 января, наличная гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", также подешевел доллар в кассах банков.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,22 – 40,37 грн, а в понедельник, 30 января, колебался на уровне 40,31 – 40,41 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,35 - 43,59 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 43,3 – 43,68 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,05 – 40,5 грн (курс на 30 января – 40,15 – 40,6 грн грн);
- Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 30 января – 43,0 – 43,7 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;
- Ощадбанк – 40,2 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,1 – 40,6 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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