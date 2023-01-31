В РФ оштрафовали стриминговый сервис Twitch на почти $60 тысяч за контент о войне

Суд в Москве во вторник оштрафовал дочернюю структуру компании Amazon - американский видеостриминговый сервис Twitch Interactive на 4 млн рублей (57 тыс долл) за "неудаление фейков с дискредитацией Вооруженных сил РФ".

Об этом пишет "Интерфакс".

Сервис Twitch признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) из-за отказа удалить "недостоверную информацию о спецоперации, проводимой ВС РФ в Украине, ее форме и способах ее ведения, всеобщей мобилизации, жертвах среди гражданского населения Украины" ("специальной военной операцией" РФ называет свое вторжение в Украину).

Заседание прошло без участия представителей Twitch.

Перед этим Роскомнадзор заявлял, что из-за неудаления Twitch Interactive, Inc. информации в отношении компании применяются принудительные меры в виде информирования поисковыми системами о том, что компания нарушает законы РФ.

Twitch - американский видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр.

С начала 2022 года за отказ удалять "запрещенный в РФ контент" в России штрафуют крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok.

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Так, в июле 2022 года в РФ оштрафовали Google на рекордные 21,7 млрд рублей за неудаление информации о войне в Украине.

При этом поводом для такого штрафа стало неудаление материалов на YouTube, которые содержат информацию о войне в Украине, "дискредитирующую вооруженные силы РФ, пропагандирующую экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также - инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Также ранее Росфинмониторинг внес материнскую компанию Facebook - Meta - в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Поводом стало то, что компания якобы позволила жителям ряда стран Восточной Европы выражать призывы к насилию в отношении российских военных.

Экономическая правда