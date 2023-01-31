Несколько энергоблоков ТЭС в ремонте, в областях действуют графики почасовых отключений света

Во вторник, 31 января, из-за похолодания продолжает расти потребление электроэнергии, в системе существует значительный дефицит – во всех областях действуют графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК Укрэнерго не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений", – говорится в сообщении.

В результате российских ракетных и дроновых атак были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, дефицит объясняется и тем, что в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам.

"В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – констатируют в Укрэнерго.

Также идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

Экономическая правда