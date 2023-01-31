Украина выполнила почти все требования программы МВФ: дедлайн истекает сегодня
Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января.
Об этом говорится в статье ЭП.
По данным Министерства финансов, по состоянию на вечер 27 января Украина выполнила 2 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе МВФ. В то же время, по данным ЭП, выполненными пока являются 4 из 5 структурных маяков.
"Программой запланировано проведение одного пересмотра и выполнения пяти структурных маяков (два из которых уже выполнены, остальные находятся на разных этапах финализации), а также согласована необходимость достижения количественных и индикативных целей на конец декабря 2022 года и на конец марта 2023 года. Задачи, мероприятия и параметры, определенные в рамках программы, выполняются", - сообщили ЭП в Минфине.
Как рассказал ЭП глава НБУ Андрей Пышный, свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января.
"Соответствующее техническое задание, в частности концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению, согласовано с Международным валютным фондом и 26 января 2023 года утверждено правлением НБУ. Таким образом, структурный маяк выполнен", - пояснил Пышный.
Кроме этого, правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года.
Еще один структурный маяк касается согласования реформы социальной защиты, что, по данным источников ЭП в Минсоцполитики, находится на финальном этапе выполнения.
Следовательно, из всех требований в рамках мониторинговой программы неизвестной остается судьба только одного структурного маяка - утверждение плана погашения и недопущения задолженностей по государственным расходам.
Читайте больше в статье: Украина хочет получить от МВФ еще 16 миллиардов долларов. Будет ли новая программа?