Украина выполнила почти все требования программы МВФ: дедлайн истекает сегодня

Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января.

Об этом говорится в статье ЭП.

По данным Министерства финансов, по состоянию на вечер 27 января Украина выполнила 2 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе МВФ. В то же время, по данным ЭП, выполненными пока являются 4 из 5 структурных маяков.

"Программой запланировано проведение одного пересмотра и выполнения пяти структурных маяков (два из которых уже выполнены, остальные находятся на разных этапах финализации), а также согласована необходимость достижения количественных и индикативных целей на конец декабря 2022 года и на конец марта 2023 года. Задачи, мероприятия и параметры, определенные в рамках программы, выполняются", - сообщили ЭП в Минфине.

Как рассказал ЭП глава НБУ Андрей Пышный, свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января.

"Соответствующее техническое задание, в частности концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению, согласовано с Международным валютным фондом и 26 января 2023 года утверждено правлением НБУ. Таким образом, структурный маяк выполнен", - пояснил Пышный.

Кроме этого, правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года.

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Еще один структурный маяк касается согласования реформы социальной защиты, что, по данным источников ЭП в Минсоцполитики, находится на финальном этапе выполнения.

Следовательно, из всех требований в рамках мониторинговой программы неизвестной остается судьба только одного структурного маяка - утверждение плана погашения и недопущения задолженностей по государственным расходам.

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