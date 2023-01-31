Центробанки мира в прошлом году купили больше всего золота с 1967 года

Центральные банки мира добавили к своим запасам 1 136 тонн золота на сумму около 70 млрд долларов в 2022 году, что является наибольшим показателем с 1967 года.

Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), пишет Reuters.

"Эти данные подчеркивают изменение отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно западноевропейские, которые владеют большим количеством слитков, продавали сотни тонн в год.

После финансового кризиса 2008-09 годов европейские банки прекратили продавать золото, а все больше стран с развивающейся экономикой, таких как Россия, Турция и Индия, начали его покупать", - пишет агентство.

Отмечается, что центральные банки любят золото, поскольку ожидается, что оно сохранит свою стоимость в турбулентные времена, и, в отличие от валют и облигаций, не зависит ни от одного эмитента или правительства.

Золото также позволяет центральным банкам диверсифицировать свои активы от таких активов, как казначейские облигации США и доллар.

"Это продолжение тенденции, - говорит аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул.

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"Вы можете видеть, что эти факторы влияют на то, что произошло в прошлом году. На геополитическом фронте и макроэкономическом фронте было много неопределенности и волатильности", - пояснил он.

По данным WGC, покупка золота снизилась во время пандемии коронавируса, но ускорилась во второй половине 2022 года, когда центральные банки приобрели 862 тонны в период с июля по декабрь.

Центробанки, включая банки Турции, Китая, Египта и Катара, заявили, что покупали золото в прошлом году. Но покупателей около двух третей золота, купленного центральными банками в прошлом году, не было обнародовано, отмечает WGC.

К банкам, которые не публикуют регулярно информацию об изменениях в своих золотых запасах, относятся центробанки Китая и России.

"Покупка золота центральными банками (в 2023 году) вряд ли будет соответствовать уровню 2022 года", - отметили в WGC.

"Более низкие общие резервы могут ограничить возможности для увеличения существующих ассигнований. Но запоздалая отчетность некоторых центральных банков означает, что мы должны применять высокую степень неопределенности к нашим ожиданиям, преимущественно в сторону увеличения", - заявили в WGC.

Экономическая правда