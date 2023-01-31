УЗ добавила новые поезда в Польшу из Киева и Харькова

Укрзализныця назначила новые поезда из Киева и Харькова в польский Хелм и Варшаву, чтобы обеспечить ежедневное сообщение.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Речь идет о двух маршрутах: №89/73 - 74/90 Харьков, Киев - Перемышль и №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм.

Так, поезд №73/74 Харьков - Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд будет прибывать в 21:04, а в Перемышль - в 11:13. В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45, и прибывать в Харьков в 10:01.

Отмечается, что таким образом харьковчане будут иметь ежедневное сообщение с Польшей, ведь дополняет назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков - Хелм, который курсирует из Харькова по четным числам.

Кроме того, поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм прибывать в 4:55. В Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12. В обратном направлении, из Варшавы, поезд №67/68 будет отправляться в 17:45; из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

Кроме того, пассажиры поезда №19/20 в Хелме могут пересесть на польский поезд ІС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ІС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы надо покупать онлайн на сайте польской железной дороги.