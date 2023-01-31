В Минцифры анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии

Министерство цифровой трансформации совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Об этом написал в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Каждую минуту военные рискуют жизнью, защищая Украину. Задача государства - минимизировать бюрократию в армии. Поэтому планируем реформировать процессы военно-врачебной комиссии (ВВК).

Сейчас процессы ВВК совсем не цифровизированы. Раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в разные институты, собирать кучу бумажных документов. И это все для того, чтобы подтвердить ранения. Затем комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы", - отметил министр.

По его словам, команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики и ОО "Правозащитный для военнослужащих "Принцип" разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

"Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев.

Это - лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им можем дальше работать и цифровизировать", - добавил Федоров.

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Как уточнили в Минцифры, речь идет об основных дальнейших шагах:

автоматизировать процессы, чтобы уменьшить нагрузку на раненых военнослужащих;

нормировать электронные документы в военных учреждениях и обмен ими, чтобы убрать бумажную волокиту и очереди;

ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства;

предоставить надлежащее сервисное обслуживание раненых (вода, вежливость персонала, безбарьерность помещений и т.д.);

провести профессиональную переподготовку врачей в вопросах ВВК.

Экономическая правда