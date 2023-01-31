Все разделы
Укр / Рус

В Минцифры анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии

Вторник, 31 января 2023, 10:34 - Алексей Павлыш

Министерство цифровой трансформации совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Об этом написал в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Каждую минуту военные рискуют жизнью, защищая Украину. Задача государства - минимизировать бюрократию в армии. Поэтому планируем реформировать процессы военно-врачебной комиссии (ВВК).

Сейчас процессы ВВК совсем не цифровизированы. Раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в разные институты, собирать кучу бумажных документов. И это все для того, чтобы подтвердить ранения. Затем комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы", - отметил министр.

По его словам, команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики и ОО "Правозащитный для военнослужащих "Принцип" разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

"Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев.

Это - лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им можем дальше работать и цифровизировать", - добавил Федоров.

ВИДЕО ДНЯ

Как уточнили в Минцифры, речь идет об основных дальнейших шагах:

  • автоматизировать процессы, чтобы уменьшить нагрузку на раненых военнослужащих;
  • нормировать электронные документы в военных учреждениях и обмен ими, чтобы убрать бумажную волокиту и очереди;
  • ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства;
  • предоставить надлежащее сервисное обслуживание раненых (вода, вежливость персонала, безбарьерность помещений и т.д.);
  • провести профессиональную переподготовку врачей в вопросах ВВК.

Экономическая правда

Минцифра война
Материалы по теме
Украина в феврале получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии – Федоров 25 января 2023, 12:38
Правительство планирует назначить директора "Прозорро.Продажи" заместителем министра экономики 24 января 2023, 11:42
Украина вместе с Финляндией будут противостоять кибератакам: подписали меморандум 23 января 2023, 16:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте