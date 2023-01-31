Правительство США прекращает лицензии для компаний, экспортирующих товары для китайской Huawei – BBC

Правительство США прекратило подтверждение лицензий для американских компаний на экспорт большинства товаров китайской Huawei.

Об этом сообщает BBC.

Министерство торговли США сообщило некоторым американским компаниям, что больше не будет выдавать Huawei лицензии на экспорт технологий из США. В настоящее время Вашингтон движется к полному запрету на продажу американских технологий китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования.

Ранее в США обвинили компанию в угрозе национальной безопасности страны и сотрудничестве с Коммунистической партией Китая. Компания и правительство Китая неоднократно отрицали эти обвинения.

"Тесно сотрудничая с нашими межведомственными партнерами по экспортному контролю в министерствах энергетики, обороны и государственном ведомстве, мы постоянно оцениваем нашу политику и правила и регулярно общаемся с внешними заинтересованными сторонами", – сказал ВВС представитель Министерства торговли США.

Также собеседник добавил, что ведомство не комментирует разговоры с конкретными компаниями или обсуждение по ним.

В Huawei отказались комментировать эти сообщения.

ВИДЕО ДНЯ

Издание объясняет, что администрация Байдена продолжает усиливать ограничения по Huawei, поскольку политическая напряженность между Вашингтоном и Пекином растет из-за Тайваня, где производится большинство компьютерных микросхем в мире.

Последний запрет означает, что американские компании должны получить от правительства лицензию на экспорт или передачу некоторых технологий, особенно из-за опасений, что они будут использованы китайской армией.

В то же время, некоторые американские компании, в частности Intel и Qualcomm, получили лицензии на поставку Huawei технологии, не касающейся 5G.

Читайте также: "Война чипов": почему бизнес-изданием года от FT стала книга о микросхемах