Нефть дешевеет из-за опасений относительно повышения ставок

Цены на нефть упали во вторник, поскольку угроза дальнейшего повышения процентных ставок и крупные поставки российской нефти перевесили ожидания восстановления спроса со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 25 центов до $84,65 за баррель к 07:15 по Гринвичу.

Мартовский контракт заканчивается во вторник, а более активный апрельский контракт подешевел на 38 центов, или на 0,45%, до 84,12 доллара.

Аналогично, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 44 цента, или 0,56%, до 77,46 доллара за баррель.

Причины снижения цен

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"Рынки нефти сталкиваются с негативным давлением, поскольку в преддверии заседания ФРС преобладают сделки, направленные на снижение рисков, а также укрепление доллара США", - отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Перспективы спроса все еще остаются неопределенными, поскольку российский экспорт, похоже, не пострадал от санкций, несмотря на то, что Китай вновь открыл свои рынки, добавила она.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, а на следующий день Банк Англии и Европейский центральный банк повысят их на 0,5 п.п. Повышение ставок может замедлить мировую экономику и ослабить спрос на нефть.

Рынок также обратил внимание на запланированную виртуальную встречу министров ОПЕК+, которая состоится 1 февраля.

Ожидается, что группа будет рекомендовать сохранить текущую политику добычи нефти без изменений, сообщили Reuters в понедельник пять делегатов ОПЕК+.

В октябре ОПЕК+ договорилась сократить целевой уровень добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса, с ноября до конца 2023 года.

"Россия продолжает поставлять свою нефть на мировой рынок, несмотря на запрет Европейского Союза и ограничения цен "Большой семерки", введенное из-за ее вторжения в Украину, что оказало давление на цены.

Снижение цен было смягчено признаками потенциально здорового спроса со стороны Китая, появившегося после роста экономической активности в стране", - добавляет агентство.

Международный валютный фонд (МВФ) несколько повысил свой прогноз глобального роста на 2023 год из-за "удивительно устойчивого" спроса в Соединенных Штатах и Европе, снижения расходов на энергоносители и восстановления экономики Китая после того, как Пекин отказался от строгих ограничений по COVID-19.

Экономическая правда