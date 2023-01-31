Верховный Суд обязал АМКУ проверить крупнейшие медиагруппы на злоупотребления

Верховный Суд по иску компании "Сеть Ланет" обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление компании относительно злоупотребления монопольным положением крупнейшими украинскими медиагруппами.

Об этом сообщает Детектор.медиа со ссылкой на решение суда по делу № 910/13222/21.

Ранее "Ланет" обращался в Антимонопольный комитет с заявлением, где обвинил медиагруппы "1+1 media", "Медиа Группа Украина", StarLightMedia, Inter Media Group в злоупотреблениях. В частности, в том, что они согласованно ввели пакетную продажу популярных и непопулярных программ, координировали свои действия и в одностороннем порядке разрывали договоры с некоторыми провайдерами.

Кроме того, компания обвинила медиагруппы в злоупотреблении коллективной монополией, в результате чего они выдвигали провайдерам требование относительно стоимости тарифного пакета для абонентов.

Тогда, в марте 2021 года, StarLightMedia и "Медиа Группа Украина" анонсировали расторжение соглашения с провайдером "Сеть Ланет", не указывая причины прекращения сотрудничества. "1+1 медиа" и "Интер медиа групп" также направили сообщение провайдеру "Сеть Ланет" о желании досрочно расторгнуть договор.

В АМКУ отметили, что заявление сети "Ланет" не соответствовало требованиям законодательства и не содержало копий документов, которые бы подтверждали изложенные в заявлении обстоятельства. Комитет отказал в рассмотрении заявления по существу, поэтому провайдер обратился в Хозяйственный суд, который в январе 2022 года принял решение в пользу "Ланета" и обязал АМКУ провести расследование.

В апелляции это решение отменили, и 19 января по кассационной жалобе "Ланета" Верховный Суд все же обязал АМКУ рассмотреть жалобу против медиагрупп о злоупотреблении монопольным положением. Как говорят в "Ланете", после получения решения Верховного Суда комитет должен сразу возобновить механизм рассмотрения заявления.

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Кроме того, "Ланет" готовится подавать отдельные иски к каждой из четырех медиагрупп: "1+1 media", "Медиа Группа Украина", StarLightMedia, Inter Media Group о возмещении убытков, обусловленных расторжением договоров на трансляцию каналов своих холдингов. В компании оценили убытки в 30 млн грн по всем четырем медиагруппам.