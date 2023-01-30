Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта

В 2022 году Украина открыла 12 новых рынков для продукции сектора животноводства и получила 22 международных ветеринарных сертификата на экспорт продуктов украинских агрокомпаний.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, был согласован экспорт в 12 стран мира, а именно:

Албания - мясные полуфабрикаты;

Грузия - улитки для потребления человеком;

Доминикана и Кения - молоко и молочные продукты;

Израиль - декоративная пресноводная рыба, живые кролики, жевательные предметы для домашних животных, свежие замороженные и обработанные кожи и шкуры;

Канада - мясо птицы и продукты из нее;

Северная Македонию - жевательные предметы, консервированные и сырые корма для домашних животных;

Сингапур - корма для домашних животных;

Сербия - инкубационные яйца, консервированные и переработанные корма для домашних животных;

Турция - продукты переработки животного белка (не для потребления человеком), рыбные продукты;

Пакистан - столовые яйца;

Черногория - мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, мясные продукты, обработанные желудки, пузыри, кишки.

"За год увеличилось количество предприятий - производителей продуктов животного происхождения, имеющих право экспорта своей продукции на территорию ЕС, до 432, что на 53 больше, чем было на начало 2022 года. Для сравнения, за 2021 год такое право получили 23 предприятия.

Эта положительная динамика в увеличении количества украинских экспортеров на европейский рынок является чрезвычайно важной в условиях полученного Украиной статуса страны - кандидата на вступление в ЕС. Работа в этом направлении будет продолжаться постоянно и, при выполнении требований соглашения об ассоциации с ЕС в рамках наших обязательств по вступлению в Евросоюз, эта цифра будет увеличиваться ежедневно", - говорится в сообщении.

Экономическая правда