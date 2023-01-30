В Киеве возобновят движение трамваев с Троещины – Кличко

фото: Telegram Кличко

С 31 января на Троещине в Киеве возобновят движение два трамвая - таким образом, два временных автобусных маршрута, которые заменяли трамваи, прекратят курсировать.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно восстанавливать движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая № 1 и № 3.

Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута. На жилом массиве Троещина", - написал Кличко.

Во вторник, 31 января, возобновят движение трамваи:

№ 5 "ул. Сержа Лифаря - станция Троещина-2"

№ 28 "ул. Милославская - станция метро "Лесная".

В то же время временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, прекратят курсировать.

Экономическая правда