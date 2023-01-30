В 2022 более 80% бизнесов испытали сокращение доходов, 89% ощутили влияние российских атак – EBA

По результатам прошлого года 83% компаний сообщили о падении доходов в долларах, такая же доля бизнесов до войны ожидала роста доходов в 2022 году.

Об этом говорится в результатах опроса Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

По итогам года большинство бизнесов сообщили об уменьшении доходов в долларах США: в 29% они упали до 20%, в 54% – на 21% и больше.

Лишь 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, еще 11% наоборот увеличили доходы в прошлом году.

Такой результат оказался совершенно противоположным довоенным прогнозам и ожиданиям бизнеса: до полномасштабного вторжения 83% компаний Европейской Бизнес Ассоциации ожидали положительную динамику развития своего бизнеса в 2022 году. По итогам года 83% имели падение", – отмечают в EBA.

Кроме этого, по сравнению с октябрем почти вдвое увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность – с 47 до 89%. Следствием российских обстрелов становится прерывание рабочих процессов, сокращение количества производительных часов, сложности в планировании, накопление усталости сотрудников, рост затрат из-за использования генераторов и другие отрицательные последствия для операционной работы компаний.

Бизнес продолжает сталкиваться с вызовами: возглавляет антирейтинг перебои с электроснабжением, дальше идут проблемы со связью и интернетом, проблемы с бронированием работников и выездом за границу.

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Несмотря на трудности все опрошенные компании продолжают работать, из ниже:

54% – в полном объеме;

46% – с некоторыми ограничениями.

Среди последних 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

40% компаний понесли непосредственные потери в результате боевых действий, 25% имеют активы на оккупированных территориях (оборудование, техника, недвижимость, транспорт).

32% опрошенных бизнесов сообщили о потерях до 1 миллиона долларов, 36% – о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 16% – о потерях более 10 миллионов.

Однако количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату в полном объеме растет – сейчас таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами (в октябре таких компаний было 79%).

В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.

Финансовая стабильность компаний улучшается: 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% - в год и 36% в год и более.

EBA

Экономическая правда