Иран и Россия объединили свои межбанковские системы на фоне западных санкций

Иран и Россия объединили свои межбанковские системы переводов, чтобы способствовать увеличению торговли и финансовых операций, поскольку и Тегеран, и Москва страдают от западных санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

После того, как в 2018 году США возобновили санкции против Ирана, Иран был исключен из международной системы денежных переводов SWIFT, которая является ключевой международной системой доступа к банковским услугам.

Подобные ограничения были наложены на некоторые российские банки после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT ... с российскими банками для открытия аккредитивов, переводов или гарантий", - заявил заместитель председателя Центрального банка Ирана Мохсен Карими в интервью местному агентству Fars.

Хотя российский Центробанк отказался комментировать соглашение, подписанное в воскресенье, Карими сказал, что "около 700 российских банков и 106 нерусских банков из 13 различных стран будут подключены к этой системе", не уточнив названия иностранных банков.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается", - написал он в Twitter.

С начала войны в Украине Тегеран и Москва прилагают усилия для налаживания тесных двусторонних связей, поскольку обе столицы пытаются построить новые экономические и дипломатические партнерства.

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"С углублением экономических проблем, в значительной степени из-за санкций США в отношении ядерной деятельности Тегерана, многие иранцы испытывают боль от галопирующей инфляции и роста безработицы.

Инфляция взлетела до более 50%, что является самым высоким уровнем за последние десятилетия. Уровень безработицы среди молодежи остается высоким, а более 50% иранцев оказались за чертой бедности", - пишет Reuters.

Столкнувшись с кризисом на фоне многомесячных антиправительственных протестов, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономического улучшения могут привести к новым беспорядкам.

"В современном мире статус страны в значительной степени связан с ее экономической мощью... Нам нужен экономический рост, чтобы сохранить нашу региональную и глобальную позицию", - сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионной речи.

Экономическая правда